Roma e Milan seguono il belga Januzaj

La Roma è alla ricerca di un esterno destro dopo il grave infortunio di Zaniolo e la trattativa saltata per Politano (su cui la Roma è tornata per acquistarlo senza scambi), e come riporta la Gazzetta dello Sport, gli occhi di Petrachi si sarebbero posati su Adnan Januzaj, belga classe 1996 della Real Sociedad con un importante passato tra Manchester United e Borussia Dortmund.

Su di lui c’è anche il Milan, che con Suso in uscita avrebbe bisogno di un rimpiazzo capace di giocare in diversi sistemi di gioco come il belga. La Roma, dopo il no secco del Liverpool per Shaqiri, segue con attenzione Januzaj, monitorando anche Idrissi e Dilrosun.