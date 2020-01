SALA STAMPA - Pioli in conferenza: "Ibra è determinante, sul 4-4-2..."

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il tecnico dei rossoneri Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Cagliari-Milan: queste le sue dichiarazioni.

Sulla gara: “Abbiamo giocato con concentrazione, con lo spirito giusto e con sacrificio. Abbiamo stretto i denti nei momenti delicati, tutte le gare si passano dalle situazioni difficili. Abbiamo colpito nel momento giusto, in una gara solida”.

Sugli attaccanti: “Fanno piacere i loro gol, li abbiamo messi nelle condizioni di essere efficaci. Ibra ha fatto un’ottima gara, non è ancora al 100% ma è stato determinante. Sprona e stimola i suoi compagni, possiamo migliorare in modo significativo“.

Sul gioco: “I principi e i concetti di gioco sono ben chiari a tutti: prima palleggiavamo molto da dietro. Ora possiamo scavalcare e andare sulla punta, dobbiamo essere bravi a capire quali qualità sfruttare. Abbiamo giocato diretto sugli attaccanti: ci sono tante situazioni che possiamo fare meglio”.

Sul 4-4-2: “Possiamo giocare così anche nel futuro, l’importante è mettere vicino a Zlatan uomini che sappiano attaccare la profondità. Possiamo prendere anche altre posizioni, Leao ha le caratteristiche giuste per andare in profondità. Siamo riusciti a portare fuori i loro terzini, ha le caratteristiche giuste per essere un giocatore penetrante”.

Su Piatek e Castillejo: “Samu ha messo in campo le sue caratteristiche, ha fatto un grande lavoro. Una gara adatta alle sue caratteristiche, mentre Piatek fa parte del Milan: avessi fatto un cambio avrei messo lui”.