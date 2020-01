Scambio André Silva-Rebic: il punto sull’operazione e i possibili rientri

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rebic ai margini, André Silva in calo. L’operazione che ha visto protagonisti i due centravanti non sta portando i frutti desiderati e Rebic potrebbe lasciare il Milan già a gennaio, in attesa del rientro di André Silva. Il croato non sta convincendo il tecnico, in attesa del salto diqualità per rientrare nelle possibili pedine valide come alternativa. Il portoghese, dopo un avvio caratterizzato da gol e costanza, sta infatti registrando un calo preoccupante. 11 presenze, solo cinque da titolare, con tre gol ma tutti concentrati nei mesi di settembre e ottobre, poi il calo drastico. I numeri stagionali, attualmente provvisori, parlano di una crisi e di un peggioramento rispetto alla stagione passata, sempre in prestito al Sivigilia.

Uno scambio di prestiti che non si è tramutato in una chance per le due squadre: entrambi ai margini dei progetti delle rispettive squadre. Si attende solo il rientro, per delineare un altra strada per il futuro.