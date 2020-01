Serie A, il Cagliari crolla in casa della Juventus. Sabato la sfida al Milan

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sarà una sfida tra squadre in crisi quella che andrà in scena sabato prossimo alla Sardegna Arena tra i padroni di casa del Cagliari ed il Milan. I sardi, infatti, sono incappati nella terza sconfitta consecutiva, subendo un pesante 4-0 in casa della Juventus. Terminato il primo tempo sullo 0-0, un errore della difesa rossoblu regala il vantaggio a Cristiano Ronaldo, che poi va a segno altre due volte. Nel poker finale c’è gloria anche per l’ex rossonero Gonzalo Higuain.

Nell’altro match del pomeriggio, secondo 5-0 consecutivo per l’Atalanta, stavolta ai danni del Parma: in rete Gomez, Freuler, Gosens ed Ilicic (doppietta)., mentre si sta disputando Lecce-Udinese.