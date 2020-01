Sette clean sheet per Donnarumma: è primato

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gigio chiude la porta. Donnarumma raggiunge Handanovic in vetta ai clean sheet stagionali: sette. Primato condiviso anche con Musso, prossimo avversario, grazie alla rete inviolata contro il Sassuolo.

Il Milan non ha subito gol in quattro delle ultime cinque giornate – in mezzo la terribile sconfitta per 5-0 con l’Atalanta – ciò ha permesso il recupero sul collega nerazzurro. Inoltre, Donnarumma è avanti rispetto agli altri due per la media. Infatti Gigio ha giocato una partita in meno (18) per l’infortunio rimediato nel riscaldamento di Genoa-Milan, in cui è stato sostituito da Reina.

Inoltre, il 99 ha parato due rigori – primato anche in questa classifica – segno ulteriore dell’apporto fondamentale nella classifica del Milan.