Stando a quanto riferito da SportMediaset, Kris Piatek avrebbe accettato di lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Su di lui ci sono due club di Premier League: Aston Villa e West Ham. La società di via Aldo Rossi, per una sua cessione a titolo definitivo, chiede 30 milioni. Questo perché solo un anno fa, lo stesso Milan sborsò ben 35 milioni più bonus per prelevarlo dal Genoa.