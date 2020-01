23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione “Calciomercato l’Originale“, Kjaer potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani anche perchè la volontà di mister Pioli è quella di averlo a disposizione per la gara di Coppa Italia contro la Spal, in programma il 15 gennaio a San Siro. Con l’arrivo del difensore sotto le guglie del Duomo il Milan dovrebbe aver chiuso il mercato in entrata nel reparto difensivo.