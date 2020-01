33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti nell’edizione serale di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, la trattativa per portare Ricardo Rodriguez al Fenerbahce si sta sbloccando, dopo aver subito una brusca frenata negli ultimi giorni. Una volta arrivata l’ufficialità, il Milan tornerà sul mercato per trovare un sostituto a sinistra. L’obiettivo dovrebbe essere un giocatore giovane e di prospettiva, da far crescere.