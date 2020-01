36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio, intervenuto alla trasmissione Calciomercato-l’originale ha parlato della trattativa rossonera legata al nome di Under. Ecco le sue dichiarazione: “Under è nel mirino del Milan, i contatti proseguono per il giocatore. I rossoneri vogliono provare a fare l’investimento sul giocatore, anche senza Suso anzi forse è più facile farlo senza lo spagnolo. Bisognerà, tuttavia, capire la volontà della Roma e fare l’offerta giusta per convincere i giallorossi”.