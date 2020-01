43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, la società di via Aldo Rossi non è intenzionata a sfoltire il centrocampo per acquistare un altro attaccante. L’idea di portare Politano nell’altra sponda di Milano continua a stuzzicare la dirigenza rossonera, ma la trattativa si sbloccherà soltanto qualora dovesse partire un giocatore offensivo.