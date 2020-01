Sky: Milan, anche l’Arsenal è interessato a Franck Kessié

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Aumentano le pretendenti per Franck Kessié. L’ivoriano non sta certamente disputando una delle sue migliori stagioni, e le voci su un suo possibile addio già a gennaio non placano. Tra le varie pretendenti ci sarebbero l’Inter e alcuni club inglesi, a cui ne va aggiunto uno nuovo: l’Arsenal di Mikel Arteta.

Secondo quanto riferito da Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, infatti, i gunners avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista ex-Atalanta. Al momento è ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa, anche perchè la squadra londinese non sembra disposta ad offrire i 25 milioni di euro richiesti dal Milan.