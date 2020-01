Sky: Milan, confermato il 4-3-3 contro la Sampdoria

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prime indicazioni di formazione per il Milan in vista della gara contro la Sampdoria a San Siro. Secondo Sky Sport, infatti, Pioli conferma il solito 4-3-3 ma riserva ancora qualche dubbio. Il primo, ovviamente, è la presenza dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dichiarato di essere pronto tuttavia, però, in attacco dovrebbe partire Piatek dall’inizio.

Ballottaggi anche in difesa e in mezzo al campo. Sulla fascia destra, infatti, Calabria e Conti si contendono la titolarità, con il primo che al momento è favorito. A centrocampo confermato Bennacer in cabina di regia, insieme a Bonaventura sul centrosinistra. Duello, invece, tra Paquetà e Kessié per il posto da mezzala destra.