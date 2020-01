SKY – Milan, da febbraio si parlerà del rinnovo di Donnarumma

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’originale, il Milan e Donnarumma si incontreranno a febbraio per discutere del possibile rinnovo di contratto. Queste le sue dichiarazioni: “Il contratto del giocatore scadrà tra un anno e mezzo e se non si rinnoverà il contratto in tempi brevi, il Milan dovrà iniziare a valutare il suo futuro. Credo che non sia una cosa da fare adesso ma da febbraio in poi quando cominceranno gli eventuali contatti per il rinnovo.”