Antonee Robinson sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, è stato trovato l’accordo per portare il terzino americano in Italia. Si dovrebbe trattare di una cifra complessiva di 7/8 milioni di euro più bonus. Risolto quindi il rebus per trovare un sostituto di Ricardo Rodriguez che possa far rifiatare Theo Hernandez.