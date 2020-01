SKY – Milan, lo scambio Politano-Spinazzola non esclude quello tra Suso e Under

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Luca Marchetti negli studi di Sky Sport ha parlato della possibile trattativa tra Milan e Roma per lo scambio Suso-Under. Queste le sue parole: “Il potenziale scambio Under-Suso può aver influenzato lo scambio Politano-Spinazzola perchè creava un’alternativa per la Roma. La chiusura della trattativa tra Inter e Roma non esclude un possibile scambio tra Milan e Roma anche perchè i due giocatori nei rispettivi ambienti non stanno passando un momento felice. Bisogna capire, tuttavia, se i cambi di modulo rossoneri e l’arrivo proprio di Politano a Roma possono rappresentare degli ostacoli per la volontà dei due giocatori