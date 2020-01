SKY – Milan, nella trattativa per Under potrebbe essere inserito anche un altro giocatore della Roma

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-l’originale, il Milan sembrerebbe disposto pur di prendere Under di inserire anche Juan Jesus nella trattativa. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan continua a voler fare l’operazione che vede coinvolti Suso e Under. I contatti con Ramadani sono continui e il Milan starebbe pensando, pur di arrivare a Under, di inserire nella trattativa anche Juan Jesus che potrebbe essere il vice Romagnoli ed anche il vice Hernandez. Pur di arrivare ad Under il Milan sta pensando di inserire anche il difensore della Roma, includendo Suso che andrebbe alla Roma”.