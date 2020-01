30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha presentato una nuova offerta al Wigan per Robinson: si tratta di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Come ha riportato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la richiesta del club inglese è di 12 milioni. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo. Il classe ’97 arriverebbe per sostituire Ricardo Rodriguez.