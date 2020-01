SKY – Milan, oggi Suso in prima persona a Casa Milan

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-l’originale, Suso è stato nelle giornata odierna a Casa Milan per discutere il suo futuro. Lo spagnolo per ora è senza procuratore e quindi discute in prima persona delle proposte che gli arrivano. Per ora l’idea più concreta è quella di uno scambio con Under con la Roma ma non c’è ancora l’intesa fra i due club. Il Milan comunque non ha messo il numero 8 alla porta ed è stato un incontro positivo, nei prossimi giorni si aggiorneranno