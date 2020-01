Sky – Milan, per Dani Olmo contatti quotidiani tra Boban e la Dinamo Zagabria

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I rossoneri non mollano la presa per l’attaccante spagnolo della Dinamo, tutto questo anche grazie agli ottimi rapporti tra Boban e la società croata. I rossoneri vorrebbero acquistarlo a giugno per una cifra che non va oltre i 20 milioni di euro, mentre la Dinamo Zagabria vorrebbe venderlo in questa sessione di mercato. Il rischio che corre il Milan è che aspettando troppo potrebbe farselo soffiare da altre squadre quali il Wolverhampton( offerta di 30 milioni) e il Lipsia (offerta di 16 milioni che però è stata rifiutata). Boban e la società croata sono in continuo contatto, però, ancora non c’è una vera e propria accellerata nella trattativa.