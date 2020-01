SKY – Milan, per Dani Olmo si dovrà aspettare giugno

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan proverà ad acquistare Dani Olmo in estate. Queste le sue parole: “Ieri abbiamo parlato di una smentita legata al nome di Dani Olmo anche se c’è un gradimento assoluto per il giocatore. Il Milan però sta lavorando per Giugno quando mancherà un solo anno alla scadenza del contratto, da qui la smentita per cercare di abbassare la valutazione di 30 milioni di euro e per cercare di acquistarlo a 18-20 milioni di euro. Il giocatore gradisce la destinazione e il Milan ci sta lavorando sia tramite contatti con l’agente che con la società croata.”