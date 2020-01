53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan farà a meno di Krzysztof Piatek solo qualora arrivassero offerte vicino ai 30-35 milioni. Per ora ci sono state soltanto richieste di prestito, ma la società di via Aldo Rossi almeno per il momento preferirebbe cederlo a titolo definitivo. I rossoneri, però, potrebbero decidere di cederlo in prestito solo alla fine della sessione di calciomercato invernale per cercare di rivalutarlo e non deprezzarlo definitivamente.