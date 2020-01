SKY – Milan, per Rodríguez si attende il Fenerbache. Ci sono invece diverse proposte per Gabbia

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale”, ha affermato che sul caso Rodríguez il Milan attende la decisione del Fenerbache se acquistare o meno il terzino svizzero. In caso di fumata bianca, i rossoneri cercheranno un giocatore nel medesimo ruolo possibilmente giovane oppure un giocatore che si può adattare anche come difensore centrale. Per Gabbia invece sono interessate la Sampdoria, il Verona e il Brescia. Il Milan sarebbe propenso per lasciarlo andare e dargli la possibilità di giocare