Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, mister Pioli nell’allenamento odierno ha provato titolare Piatek in attacco e non Ibrahimovic. Dunque, con alte percentuali lo svedese partirà dalla panchina. In centrocampo possibile ballottaggio fra Kessie e Paquetá. In difesa torna Calabria sulla destra.