Sky – Milan-Siviglia, affare fatto per Suso: oggi il giocatore vola in Spagna per le visite mediche

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio portale web, sarebbe quella di oggi la giornata definitiva per il saluto di Suso ai rossoneri.

Entrato nel cuore dei tifosi durante le stagioni più dure della recente storia rossonera, lo spagnolo ha vissuto un calo con l’arrivo di Pioli, fino a scomparire dal campo con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.



Oggi volerà in Spagna per le visite mediche con il Siviglia, la squadra che decisamente si è mossa con maggiore forza nella sua direzione- Ecco quanto riportato da Di Marzio: “Intesa raggiunta, operazione ormai in dirittura d’arrivo. Milan e Siviglia hanno limato nella notte gli ultimi dettagli della trattativa Suso, raggiungendo dunque un accordo per il trasferimento dello spagnolo in Liga. Già nella giornata di oggi il giocatore volerà in Spagna per sostenere le visite mediche e, una volta ultimate, firmerà il nuovo contratto con il club andaluso. “