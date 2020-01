SKY – Roma e Milan lavorano allo scambio Suso-Under: sullo spagnolo c’è anche il Valencia. Anche Juan Jesus potrebbe finire al Milan

73 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio, in diretta a Sky, ha rivelato un’importante retroscena riguardo uno scambio su cui Roma e Milan stanno lavorando. Ecco quanto evidenziato:

“Si parla di un’offerta del Valencia per Suso ma per ora il Milan non ha ricevuto nulla. Il Milan ormai è proiettato su Under, il suo procuratore anche oggi era a Milano. La Roma per ora non dà aperture. Il Milan potrebbe dare Suso alla Roma e prendere Under se la Roma accettasse. Il Milan pur di prendere Under accetterebbe nell’operazione anche Juan Jesus che farebbe il vice Romagnoli ma anche dietro Hernandez“