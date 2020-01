Sky – Saelemaekers nome caldo per il post Suso

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Saelemaekers è un obiettivo del Milan. Il giocatore è un classe ’99, nato in Belgio e in forza all’Anderlecht. Rientrerebbe perciò di diritto nella strategia societaria dei giocatori “giovani e di talento”. Secondo quanto riferisce Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport 24, anche il Friburgo sarebbe fortemente interessato all’esterno, e avrebbe addirittura già fatto un’offerta al club belga. Il giocatore, però, vuole il Milan. Tanto da essere addirittura disposto ad aspettare e trasferirsi in Italia la prossima estate, nel caso non venisse chiusa la trattativa in questi ultimi due giorni di mercato.