Sky Sport: Milan al Bentegodi, Kumbulla osservato speciale

Il match che si disputerà a breve tra Hellas Verona e Genoa, vedrà la presenza anche di emissari del Milan. Secondo Sky Sport, infatti, i rossoneri saranno allo Stadio “Bentegodi” per visionare più da vicino Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas, classe 2000.

Il giovane italo-albanese in questa stagione ha disputato undici presenze, segnando una rete e mantenendo una buona costanza di rendimento. Non solo il Milan, a Verona sono previsti anche osservatori di Fiorentina, Juventus e Atalanta ma anche di club europei come Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund. Occhi su Kumbulla, ma non solo. Hellas-Genoa sarà una gara che passerà sotto molte lenti d’ingrandimento.