Oltre che a rinforzare la prima squadra, la dirigenza del Milan lancia uno sguardo anche al futuro. Secondo Sky Sport, infatti, coi rossoneri è in prova il difensore classe 2002 dell’Hertha Berlino Milan Kremenovic. Il serbo sarebbe un rinforzo per il settore giovanile di via Aldo Rossi.