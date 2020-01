50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio è intervenuto a “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, affermando che la trattativa di Suso con il Siviglia, potrebbe risolversi già domani attraverso un prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions della squadra spagnola. I rossoneri si stanno muovendo per trovare il sostituto, il primo nome è quello del belga dell’Anderlecht Saelemaekers; la sua valutazione è compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.