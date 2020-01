SM – Borini, come anticipato la sua prossima destinazione sarà l’Hellas Verona

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ieri sera avevamo riportato in esclusiva le novità sul futuro di Fabio Borini e poco fa è arrivata la conferma dalla redazione di Sky Sport. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il numero 11 rossonero ha scelto l’Hellas Verona come prossima destinazione. Prestito di sei mesi per trovare più spazio. Ecco, quindi, ciò che è stato riportato dall’emittente televisiva:

“Borini ha scelto a sorpresa il Verona. Aveva le possibilità Genoa e Sampdoria ma ha scelto l’Hellas Verona, si è preso la notte per l’ultima riflessione ma in mattinata comunicherà la decisione. Si va verso un Borini per 6 mesi da Juric“.