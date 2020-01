SM - Il Verona chiede Borini in prestito. Ma il Genoa...

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ore calde per il mercato in uscita Milan. Oltre a Ricardo Rodriguez e Krzysztof Piatek – su cui sono piombate sirene inglesi -, è Fabio Borini l’oggetto del desiderio di molti club italiani.

Nelle scorse ora vi abbiamo raccontato di come il Genoa avesse spuntato il derby con la Samp per l’attaccante rossonero, ma negli ultimi minuti è spuntato anche l’Hellas Verona, il quale club avrebbe chiesto al Milan il prestito secco fino a giugno per il numero 11 milanista.

Nelle prossime ore la decisione, anche se i rossoblu di Genova rimangono in vantaggio, offrendo altresì un trasferimento a titolo definitivo. E attenzione ad un eventuale assalto del Torino…