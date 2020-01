SM – Caldara verso la cessione: ecco perché

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Mattia Caldara potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Non solo un prestito, dunque: il giocatore gradirebbe un rientro all’Atalanta, che però non ha ancora presentato offerte concrete al club rossonero. Tra le altre, stando a quanto appreso da SpazioMilan.it, anche Spal e Parma sarebbero interessate al profilo del giocatore. Completato il rientro in squadra, il giocatore avrebbe inoltre riscontrato qualche problema con l’ambiente: il Milan attende solo un’offerta per vendere il difensore che non sta trovando spazio tra le opzioni tattiche di mister Pioli.