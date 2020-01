30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto appreso dalla Redazione di SpazioMilan, Ibrahimovic avrebbe raggiunto da pochi minuti il centro sportivo rossonero Milanello. Il giocatore ha salutato mister Pioli e tutto lo staff rossonero. Proprio in questi minuti si sta preparando per svolgere il primo allenamento in palestra: il giocatore vorrà esserci per la gara interna di lunedì contro la Sampdoria.