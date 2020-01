SM – Il Milan frena per Todibo: il club valuta altri profili

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La risposta non è ancora arrivata, nonostante il Milan aspettasse un cenno in tempi brevi. Jean-Clair Todibo non avrebbe ancora comunicato la decisione circa il suo futuro al Milan. Il centrale del Barcellona sta temporeggiando e questo tentennamento non è ben gradito dal Milan che avrebbe la necessità di accelerare i tempi per completare il trasferimento in rossonero. Il francese, inoltre, avrebbe anche accettato di partire per soli sei mesi, ma vorrebbe comunque in garanzia un ritorno al Barcellona.