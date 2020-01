30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La Curva Sud non dimentica: quest’oggi in occasione della gara interna contro la Sampdoria,il cuore della tifoseria ha esposto uno striscione. “Atalanta-Milan 5-0”, si legge. Una macchia indelebile sulla stagione dei rossoneri: la Curva Sud ricorda il risultato, nonostante l’entusiasmo per l’arrivo di Ibra.