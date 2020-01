26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ultima giornata del girone d’andata: quest’oggi alle 15 i rossoneri di Pioli affronteranno il Cagliari. I rossoneri cercano il riscatto dopo il pareggio maturato contro la Sampdoria, ma sopratutto la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Rivoluzioni importanti in casa Milan: Ibrahimovic e Leao dal primo minuto, con Suso e Piatek in panchina. Chance dal primo minuto anche per Castillejo; il Milan si presenta a Cagliari con 22 punti in 18 giornate.

SEGUI QUI LA GARA LIVE!