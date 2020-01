SM – Milan Femminile: Lady Andrade out contro l’Empoli

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oggi 10 gennaio è il compleanno di Lady Andrade. La colombiana compie 28 anni. Purtroppo però, il suo impiego contro l’Empoli non sarà possibile. La numero 16 rossonera, stando quanto appreso dalla nostra redazione SpazioMilan.it, avrebbe un problema al ginocchio destro, che la costringerà a saltare le prime gare del nuovo anno 2020. L’ex Atletico Nacional dovrebbe non essere presente anche per il big match di lunedì 20 gennaio contro la Roma di Betty Bavagnoli.

Lady Andrade, dopo un inizio non particolarmente brillante, si è accesa nelle ultime gare, trovando anche la via della rete contro l’Inter in Coppa Italia a Solbiate Arno, grazie ad un sinistro chirurgico. Doveva essere l’innesto in più per Maurizio Ganz in questa seconda parte di stagione, invece, il tecnico rossonero dovrà per forza di cose trovare un’altra soluzione.