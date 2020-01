SM – Piatek verso la cessione: gli aggiornamenti

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Kris Piatek, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe lasciare il Milan. Il club sarebbe dunque disposto ad ascoltare eventuali proposte per il trasferimento del giocatore. Il rendimento del numero 9 non soddisfa la società e con Ibrahimovic potrebbe non trovare più spazio nel cuore dell’attacco. Sono diverse le squadre interessate a Piatek, tra cui Newcastle, Aston Villa, oltre alla Fiorentina che ha già contattato la dirigenza per le prime informazioni circa un possibile addio già a gennaio. Il Milan attende dunque offerte congrue in questi primi giorni di mercato, dopo la valutazione, in accordo con il giocatore, si procederà verso la possibile cessione. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, inoltre, il giocatore avrebbe accettato di lasciare il club rossonero.