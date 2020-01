46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Aldredo Pedullà a Sportitalia, il Milan ha due richieste dalla Spagna per Suso. Ecco le sue parole: “Vi avevamo anticipato di monitorare con attenzione la Spagna, ecco infatti che nelle ultime ore si sono fatte avanti l’Atletico Madrid e il Siviglia, due possibili soluzioni per l’esterno offensivo del Milan. In settimana ci sarà un vertice con l’agente Raiola per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Fari puntati su Suso”.