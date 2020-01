Sportmediaset: Milan, rimane viva l’ipotesi Under

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Continuano le trattative in entrata e in uscita del Milan. Maldini e Boban vorrebbero regalare a mister Pioli una rosa capace di poter ribaltare una prima parte di stagione disastrosa. Tra i tanti nomi sulla lista dei partenti, c’è quello di Suso. L’esterno spagnolo potrebbe trovare meno spazio nel nuovo 4-4-2 adottato contro il Cagliari, e una sua cessione già a gennaio non è da escludere.

In caso di partenza, il Milan sta sondando diverse piste. Sfumato Politano (si attende l’ufficialità dello scambio con Spinazzola) i rossoneri potrebbero virare su un altro giocatore della Roma: Cengiz Under. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il turco è una suggestione che piace alla società, e non sono da escludere sviluppi nelle prossime settimane.