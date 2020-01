30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan non sembra intenzionato a sostituire Piatek e Suso. La società di via Also Rossi è invece al lavoro per cercare un vice Hernandez dopo l’addio di Rodriguez. Al momento il nome in pole è quello di Vina del Nacional.