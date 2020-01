46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Theo Hernandez è ormai un punto fisso di questo Milan. Acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, il giocatore si è da subito imposto, diventando un idolo per i tifosi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, questo suo rendimento starebbe attirando l’interesse di diversi top club europei. Il Milan, dal canto suo, non avrebbe nessuna intenzione di cederlo, neanche per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.