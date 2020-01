Sportmediaset – Under e Florentino nomi caldi in entrata

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

A ormai pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, Maldini e Boban sono ancora alla ricerca di qualche tassello per puntellare la rosa a disposizione di Pioli. Prima, però, è necessario vendere. Una volta fatto ciò, i due nomi caldi rimangono quelli di Cengiz Under e Florentino del Benfica.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset quest’oggi, infatti, il turco piace molto alla società rossonera. La Roma, dal canto suo, sarebbe disposta a privarsi dell’esterno offensivo solo in caso di altri acquisti in quel ruolo. Discorso diverso per Florentino, il quale ha una clausola monstre da 120 milioni di euro col club andaluso. I rossoneri vorrebbero provare a intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.