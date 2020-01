Spunta Kjaer: scambio di prestiti con Caldara a Bergamo?

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Per la difesa si punta su Simon Kjaer, trentenne centrale dell’Atalanta, tornato in Italia la scorsa estate dopo le esperienze a Palermo e con la Roma. Si tratta di un profilo esperto, dal 2016 capitano della nazionale danese. Il Milan punta a sfilarlo ai bergamaschi, visto che finora il giocatore è sceso in campo solo cinque volte, a causa anche di uno scarso feeling con Gasperini.

Secondo Tuttosport, la situazione potrebbe sbloccarsi con uno scambio di prestiti: Kjaer al Milan, Caldara all’Atalanta. Resta da capire che cosa ne pensi il Siviglia, titolare del cartellino del difensore danese.