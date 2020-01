Subito Ibra, in gol contro la Rhodense

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Subito Zlatan-gol.Mister Pioli l’ha schierato titolare nell’amichevole contro la Rhodense, squadra di Eccellenza, a Milanello. Ibrahimovic ha segnato una delle cinque reti dei rossoneri nel primo tempo. Ibra ha voglia e si candida subito per una maglia dal primo minuto lunedì contro la

Sampdoria.

Da segnalare un’altra novità, Paquetá e Bonaventura contemporaneamente in campo ai lati di Bennacer per un centrocampo incentrato totalmente sulla qualità. Pioli l’aveva già ideato ma non l’ha ancora provato, ma contro i blucerchiati può essere un’opzione dopo il test di oggi.