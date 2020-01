Suso ai ferri, la tifoseria lo abbandona, pronto il cambio di modulo

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Contro la Sampdoria è stato pesantemente fischiato, abbandonato dai tifosi in via definitiva ma continua ad essere comunque un punto fermo per ogni allenatore. I supporters rossoneri preferirebbero non vederlo più sul terreno di gioco, troppo lezioso ed egoista e in questo ultimo periodo anche impreciso. I tifosi considerano il fatto che rallenti troppo l’azione, soprattutto in contropiede. Suso è in una situazione a dir poco piacevole, proprio a poche settimane dal suo possibile rinnovo di contratto. Questo ambiente potrebbe far cambiare idea decisamente allo spagnolo.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in Via Aldo Rossi è tempo di prendere drastiche decisioni. Il progetto sarebbe fallito e Suso sarebbe diventato più un problema che una garanzia. Giunto dal Liverpool per 300 mila euro, il nativo di Cadice, qualora venisse messo in lista trasferimenti e conseguentemente venduto, porterebbe una plusvalenza molto importante di circa 35-40 milioni di euro.

Grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, Suso potrebbe essere definitivamente accantonato. Lo svedese formerebbe una coppia d’attacco con Leao, per un possibile 4-4-2 o 4-3-1-2. Nel secondo caso uno tra Calhanoglu o Bonaventura supporterebbe il tandem offensivo. Con la cessione dello spagnolo, i rossoneri potranno fare un investimento importante o a centrocampo o in attacco.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Leao sarebbe dunque il possibile partner di Zlatan Ibrahimovic. A questo punto Piatek potrebbe partire. Il polacco non attraversa un bel momento, ormai da diverso tempo e il club rossonero non sarebbe più intenzionato ad aspettarlo. Su di lui ci sono forti interessi di tre squadre: Bayer Leverkusen, West Ham e Aston Villa, quest’ultima pronta a offrire alla società di Via Aldo Rossi 30 milioni di euro.