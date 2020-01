Suso: “Ho sempre amato il Milan, me ne vado a testa alta”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Suso ha parlato della sua avventura rossonera: “Ho sempre amato Milano e il Milan, ho sempre dato tutto e me ne vado in punta di piedi, esattamente come sono arrivato anni fa. Ho sempre e solo provato a difendere la maglia del Milan, che è stupenda. Ci ho sempre messo la faccia, le gambe e il cuore. A volte ce l’ho fatta, altre volte no, ma ho sempre fatto tutto con onestà, affetto e attaccamento. Sono diventato uomo e padre con voi, ho acquistato la mia credibilità in campo e ho conquistato la Nazionale grazie a voi. Ho preteso sempre il massimo da me stesso e vado via a testa alta. Il mio compito qui è finito, adesso non tocca più a me, ma non dimenticherò mai nulla, né le cose belle né quelle meno belle. Sono arrivato in un Milan in difficoltà, ma ho sempre dato al mia disponibilità. Abbiamo passato anni particolari, con diverse società, tanti dirigenti e numerosi allenatori. Mi mancherete. In bocca al lupo. Grazie, Milan, sarò per sempre un vostro tifoso”.