Suso sempre più flop, la furia dei tifosi sui social

Il pareggio contro la Sampdoria è frutto di uno scarso rendimento e cattiveria nel reparto offensivo. Piatek starebbe continuando a vivere il suo momento negativo, ma il giocatore più bersagliato dai supporters rossoneri è Jesus Suso. Lo spagnolo, ieri, è stato il peggiore in campo. Non è riuscito a servire i compagni come voleva, collezionando errori su orrori in fase di transizione. Il Corriere della Sera si porge una domanda: “Occorrerebbe continuare a credere nelle qualità dello spagnolo?” – risposta che solo il nativo di Cadice potrebbe dare, ora o mai più, visto che sabato il suo Milan sarà ospite del Cagliari alla Sardegna Arena. Eguagliare questa scarsa prestazione, lo porterebbe ad accomodarsi in panchina. Intanto, tramite Twitter e Facebook, diversi tifosi milanisti starebbero invocando a gran voce la cessione dell’ex Liverpool.