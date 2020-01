33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dalla versione online di Marca, l’operazione mirata a portare Suso al Siviglia sarebbe in dirittura d’arrivo. Il fantasista classe ’93 sbarcherebbe in Andalusia sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che diventerebbe un obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni, fissato a 25 milioni di euro.