Suso va in panchina, ma l’ultima volta portò fortuna

Jesus Suso riparte dalla panchina. Lo spagnolo non sarà nell’undici titolare che oggi scenderà in campo a Cagliari. Come ricorda Il Giornale, l’ultima volta che il giocatore partì dalla panchina fu contro la Spal in campionato e sbloccò la gara con una splendida punizione dal limite.

D’altronde al Milan servono gol come il pane: è passato più di un mese dalla trasferta di Bologna, condita da tre reti. Poi tre gare (Sassuolo in casa, Atalanta in trasferta e Sampdoria in casa) senza segnare: troppo.